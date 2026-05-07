Avanzati sul piatto

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Avanzati sul piatto' è 'Rimasti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIMASTI

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Perché la soluzione è Rimasti? Quando si dice che si sono rimasti avanzati sul piatto, si fa riferimento a ciò che è rimasto dopo aver mangiato. Questa espressione indica le porzioni di cibo che non sono state consumate e che si trovano ancora sul piatto. La frase suggerisce quindi che c’è del cibo che non è stato preso o mangiato, evidenziando una quantità residua. In molte situazioni, questa espressione viene usata per descrivere ciò che ancora si può gustare o condividere.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Avanzati sul piatto". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Avanzati sul piatto nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Rimasti

In presenza della definizione "Avanzati sul piatto", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Avanzati sul piatto" conferma che la soluzione 'Rimasti' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Rimasti

R Roma I Imola M Milano A Ancona S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Avanzati sul piatto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Rimasti' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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