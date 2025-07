Un altro nome del frumento nei cruciverba: la soluzione è Grano

GRANO

Curiosità e Significato di Grano

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Grano, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Grano? Il termine grano indica un cereale fondamentale per l'alimentazione umana, utilizzato per produrre pane, pasta e altri alimenti base. È una delle colture più antiche e diffuse nel mondo, simbolo di abbondanza e nutrimento. Conosciuto anche come frumento, rappresenta la base della dieta mediterranea e di molte tradizioni agricole. Insomma, il grano è un vero pilastro della nostra cucina quotidiana.

Come si scrive la soluzione Grano

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un altro nome del frumento", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R A I A G Mostra soluzione



