Significato della soluzione per: Lavorazione tessile di metalli preziosi

Sostantivo

La filigrana, o carta filigranata, può essere un disegno, o una scritta, o un marchio, realizzato per mezzo di un deposito maggiore o minore di fibre durante la fabbricazione della carta. Oltre a essere un simbolo di qualità per determinati tipi di carta, è oggi usata soprattutto come segno per impedire la contraffazione delle carte valori. Nei manoscritti e negli antichi testi a stampa, la filigrana è il marchio di fabbrica della cartiera che aveva prodotto un determinato foglio di carta.

filigrana f sing (pl.: filigrane)

(arte) tecnica artistica consistente nell'intreccio di fili sottili d'oro e d'argento (numismatica) (economia) impronta nello spessore di alcuni tipi di carta, visibile solo in trasparenza, che si ottiene durante la fabbricazione mediante un disegno o una scritta composta da un intreccio di sottili fili di metallo; in particolare si trova nelle banconote e nei francobolli per renderne più difficile la falsificazione (senso figurato) opera molto minuziosa

Sillabazione

fi | li | grà | na

Pronuncia

IPA: /,fili'grana/

Etimologia / Derivazione

formato da filo e grano, cioè "filo a grani"

Sinonimi

disegno, marchio

(senso figurato) lavoro accurato

Varianti