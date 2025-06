La svelano le banconote in controluce nei cruciverba: la soluzione è Filigrana

Home / Soluzioni Cruciverba / La svelano le banconote in controluce

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La svelano le banconote in controluce' è 'Filigrana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FILIGRANA

Curiosità e Significato... La soluzione Filigrana di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Filigrana per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Filigrana? La filigrana è un motivo sottile e delicato che si può vedere contro la luce, spesso presente sulle banconote autentiche. Creata con tecniche speciali, serve a garantire l’autenticità e prevenire le contraffazioni. È una sorta di firma invisibile che si svela solo quando si osserva la carta contro la luce, confermando la genuinità del documento.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:È scritto sulle banconote da 10 dollariAiuta a distinguere le banconote vere dalle falseL artista scelto per le banconote da 500000 lireRestano un segreto finché non si svelanoViene usata per la stampa delle banconote

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai davanti la definizione "La svelano le banconote in controluce" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

I Imola

L Livorno

I Imola

G Genova

R Roma

A Ancona

N Napoli

A Ancona

N T A D R I E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RENDITA" RENDITA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.