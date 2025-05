Una lavorazione tessile come il macramè nei cruciverba: la soluzione è Merletto

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una lavorazione tessile come il macramè' è 'Merletto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MERLETTO

Curiosità e Significato di "Merletto"

Hai risolto il cruciverba con Merletto? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Merletto.

Il merletto è una lavorazione tessile caratterizzata da intricate trame di fili intrecciati, spesso realizzato a mano. Questa tecnica produce motivi decorativi raffinati e leggeri, utilizzati per abbellire tessuti, biancheria e abbigliamento. È apprezzato per la sua eleganza e per la tradizione artigianale che lo accompagna.

Come si scrive la soluzione: Merletto

Hai davanti la definizione "Una lavorazione tessile come il macramè" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

E Empoli

R Roma

L Livorno

E Empoli

T Torino

T Torino

O Otranto

