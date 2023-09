Grado di purezza dei metalli preziosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grado di purezza dei metalli preziosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : TITOLO

Significato/Curiosita : Grado di purezza dei metalli preziosi

Significato, quale unità di misura della massa di materiali preziosi, pari a 0,2 grammi, oppure come indicatore di purezza delle leghe auree. già dall'antichità ... Alla voce giusta. vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. titolo – il fatto o l'atto giuridico dal quale deriva l'attribuzione di una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

