Rincuorare una via romana

Aggettivo

Le strade consolari sono le vie di comunicazione dell'Impero romano fatte costruire per volere dei consoli, sia per scopi militari che per ragioni economiche. Le principali strade consolari in Italia sono dodici: Aurelia, Cassia, Flaminia, Salaria, Tiburtina, Casilina, Appia, Emilia, Postumia, Capua-Regium, Nomentana e Prenestina. Esse furono costruite dagli antichi romani per trasportare merci o per favorire il passaggio di carovane e soldati.

consolare inv sing (pl.: consolari)

(storia) che ha un nesso con la carica di console relativo a un console, e al corpo diplomatico di un'ambasciata

Verbo

Transitivo

consolare (vai alla coniugazione)

dare consolazione, supporto morale, sostegno a qualcuno che è triste, è in disgrazia o ha subito un duro colpo o un lutto

Sillabazione

con | so | là | re

Pronuncia

IPA: /konso'lare/

Etimologia / Derivazione

( del console) dal latino consularis

dal latino (confortare) dal latino consolare e consolari

Sinonimi

(aggettivo) (relativamente a un console) diplomatico

diplomatico (verbo) confortare, incomodare, incoraggiare, rasserenare, rassicurare, rincuorare, rinfrancare, risollevare, sostenere

confortare, incomodare, incoraggiare, rasserenare, rassicurare, rincuorare, rinfrancare, risollevare, sostenere ( familiare ) tirare su

tirare su (di dolore) alleviare, calmare, lenire, mitigare, sopire

alleviare, calmare, lenire, mitigare, sopire allietare, rallegrare









Contrari

(verbo) abbattere, demoralizzare, deprimere, infieriresconsolare scoraggiare

abbattere, demoralizzare, deprimere, infieriresconsolare scoraggiare ( familiare ) buttare giù

buttare giù (di dolore) acuire, esacerbare

acuire, esacerbare addolorare, affliggere, rattristare









Parole derivate

riconsolare, consolarsi

Termini correlati

(relativamente a un console) ambasciata, ambasciatore, diplomatico, diplomazia

(dare consolazione) conforto, consolazione, lutto, sconsolatezza, sconsolato, tristezza

