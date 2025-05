Quella siderurgica è di tipo pesante nei cruciverba: la soluzione è Industria

Home / Soluzioni Cruciverba / Quella siderurgica è di tipo pesante

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Quella siderurgica è di tipo pesante' è 'Industria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INDUSTRIA

Curiosità e Significato di "Industria"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Industria, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Industria? L'industria siderurgica rappresenta un settore fondamentale dell'economia, specializzato nella produzione di acciaio e altri metalli ferrosi. Questo tipo di industria è definito pesante perché richiede ingenti quantità di risorse, come minerali e energia, e utilizza macchinari di grandi dimensioni per lavorare i materiali. La sua importanza si riflette non solo nella creazione di posti di lavoro, ma anche nel supporto a molte altre industrie, dalla costruzione all'automotive, contribuendo così allo sviluppo infrastrutturale e tecnologico

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L attività che si svolge in fabbriche e stabilimentiUna fonte di ricchezzaIl settore secondario dell economiaUn tipo di pasta da minestroneUn tipo di conservazione delle oliveIl tipo etnico dei Bantu

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Industria

Hai trovato la definizione "Quella siderurgica è di tipo pesante" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

N Napoli

D Domodossola

U Udine

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E P L E O A T S R T E T T I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TELESPETTATORI" TELESPETTATORI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.