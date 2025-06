Il settore secondario dell economia nei cruciverba: la soluzione è Industria

Home / Soluzioni Cruciverba / Il settore secondario dell economia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il settore secondario dell economia' è 'Industria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INDUSTRIA

La soluzione Industria di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Industria per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Industria? Il settore secondario dell’economia, chiamato anche industria, riguarda tutte le attività di trasformazione delle materie prime in prodotti finiti o semilavorati. Include la manifattura, la costruzione e l’estrazione mineraria, ed è fondamentale per lo sviluppo economico di un Paese. In sostanza, è ciò che trasforma le risorse naturali in beni utili alla vita quotidiana e al commercio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L attività che si svolge in fabbriche e stabilimentiUna fonte di ricchezzaQuella siderurgica è di tipo pesanteSettore dell economia legato al turismoConsiglio Nazionale dell Economia e del LavoroCome il settore dell agricoltura e della pesca

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La definizione "Il settore secondario dell economia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

N Napoli

D Domodossola

U Udine

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

A Ancona

A S C A T O N C E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TECNOCASA" TECNOCASA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.