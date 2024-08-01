L attività che si svolge in fabbriche e stabilimenti

Home / Soluzioni Cruciverba / L attività che si svolge in fabbriche e stabilimenti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L attività che si svolge in fabbriche e stabilimenti' è 'Industria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: INDUSTRIA

Perché la soluzione è Industria? L’industria è un’attività economica che si svolge in fabbriche e stabilimenti, coinvolgendo la produzione di beni e servizi attraverso processi organizzati e tecnologie specifiche. Essa rappresenta un settore fondamentale per lo sviluppo economico di un Paese, contribuendo alla creazione di posti di lavoro e alla crescita industriale. La sua presenza si manifesta attraverso la trasformazione di materie prime in prodotti finiti e la gestione di impianti produttivi complessi. L’industria ha un ruolo centrale nel progresso sociale ed economico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L attività che si svolge in fabbriche e stabilimenti". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L attività che si svolge in fabbriche e stabilimenti nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Industria

Questa pagina è dedicata alla definizione "L attività che si svolge in fabbriche e stabilimenti" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L attività che si svolge in fabbriche e stabilimenti" conferma che la soluzione 'Industria' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Industria

I Imola N Napoli D Domodossola U Udine S Savona T Torino R Roma I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L attività che si svolge in fabbriche e stabilimenti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Industria' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il settore delle acciaierieComplesso di aziende produttrici di beni materialiUna fonte di ricchezzaLo è un attività che si svolge dall alba al tramontoQuartiere di Roma dove si svolge Le fate ignorantiA Gubbio si svolge quello della BalestraCome si svolge il ritoGli stabilimenti in cui si producono yogurt e formaggi