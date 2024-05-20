Giudicavano le cause minori

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Giudicavano le cause minori' è 'Pretori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRETORI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Giudicavano le cause minori" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Giudicavano le cause minori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Pretori? I pretori erano magistrati romani incaricati di giudicare controversie di scarsa importanza o di minore entità. La loro funzione principale consisteva nell'amministrare giustizia in questioni più semplici, alleggerendo così il carico delle corti più importanti. Spesso si occupavano di dispute tra cittadini riguardanti proprietà, contratti o piccoli reati, garantendo una risoluzione rapida ed efficace. La loro figura rappresentava un elemento fondamentale nel sistema giudiziario dell'antica Roma.

In presenza della definizione "Giudicavano le cause minori", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Giudicavano le cause minori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pretori:

P Padova R Roma E Empoli T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Giudicavano le cause minori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

