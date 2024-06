Gli astri minori

: Si pensa che gli asteroidi siano residui del disco protoplanetario che non sono stati incorporati nei pianeti, durante la formazione del Sistema. Un asteroide è un piccolo corpo celeste simile per composizione ad un pianeta terrestre, generalmente privo di una forma sferica, di solito con un diametro inferiore al chilometro, anche se non mancano corpi di grandi dimensioni, giacché tecnicamente anche i corpi particolarmente massicci recentemente scoperti nel Sistema solare esterno sono da considerarsi tali.

Italiano: Sostantivo, forma flessa: pianetini m pl . plurale di pianetino. Sillabazione: pia | ne | tì | ni. Pronuncia: IPA: /pja.ne.'ti.ni/ . Etimologia / Derivazione: vedi pianetino .