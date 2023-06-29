Giudicava cause minori

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Giudicava cause minori' è 'Pretore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PRETORE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Giudicava cause minori" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Giudicava cause minori". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Pretore? Il pretore era un magistrato incaricato di decidere su questioni di scarso rilievo, emettendo sentenze in cause di minore importanza. La sua funzione era spesso legata a controversie civili o penali di modesta entità, svolgendo un ruolo fondamentale nel sistema giudiziario locale. Questo ruolo permetteva di alleggerire il lavoro delle corti superiori, assicurando un'amministrazione della giustizia più efficiente e accessibile.

Giudicava cause minori nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pretore

Questa pagina è dedicata alla definizione "Giudicava cause minori" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Giudicava cause minori" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pretore:

P Padova R Roma E Empoli T Torino O Otranto R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Giudicava cause minori" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

