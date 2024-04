La definizione e la soluzione di 7 lettere: Indossavano la toga. PRETORI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo, forma flessa

Significato e Curiosità su: Pretoria è la capitale amministrativa del Sudafrica, mentre Città del Capo è la capitale legislativa e Bloemfontein quella giudiziaria. Pretoria sorge sulle rive del fiume Apies e si estende verso est ai piedi dei monti Magaliesberg. È considerata città accademica e centro di ricerca, essendo sede della Tshwane University of Technology (TUT), dell'Università di Pretoria (UP), dell'Università del Sud Africa (UNISA), del Consiglio per la ricerca scientifica e industriale (CSIR), e il Consiglio per la ricerca sulle scienze umane. Ospita anche la National Research Foundation e il South African Bureau of Standards. Pretoria è stata una delle ...

pretori m pl

plurale di pretore

Sillabazione

pre | tò | ri

Etimologia / Derivazione