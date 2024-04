La Soluzione ♚ Famoso litorale con Maiori e Minori

La soluzione di 18 lettere per la definizione: Famoso litorale con Maiori e Minori. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : COSTIERA AMALFITANA

Curiosità su Famoso litorale con maiori e minori: il territorio del comune di minori confina con il territorio di maiori a est e a nord e con quello di ravello a nord e a ovest. risulta costituito dalle... La Costiera amalfitana (o Costa d'Amalfi) è un tratto di costa tirrenica della provincia di Salerno in Campania. Situata ad est della penisola sorrentina, si affaccia sul golfo di Salerno e si estende da Positano (confinante con la città metropolitana di Napoli) a Vietri sul Mare (confinante con Salerno). Riconosciuta come Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO nel 1997, la costiera è rinomata in tutto il mondo per la sua bellezza naturalistica. Prende il nome dalla città di Amalfi, suo nucleo geografico e storico.

