Il fermo della pistola

Aggettivo, forma flessa

Curiosità su: La sicura, nelle armi da fuoco, è un fermo di sicurezza costituito da un meccanismo utilizzato per aiutare a prevenire lo sparo accidentale, contribuendo a garantire una gestione ed un uso più sicuro. Le sicure possono generalmente essere suddivise in sottotipi come le sicure interne (che tipicamente non ricevono input dall'utente) e le sicurezze esterne (che in genere consentono all'utente di dare input, ad esempio, alternando una leva da "on" a "off" o qualcosa di simile). Talvolta queste sono chiamate rispettivamente sicure "passive" e "attive" (o "automatiche" e "manuali"). Le armi da fuoco con la possibilità di consentire all'utente di selezionare varie modalità di fuoco possono avere interruttori separati per la sicura e per la selezione della modalità (come ad esempio nel fucile mitragliatore Thompson) o possono avere la sicura integrata con il selettore di modalità di fuoco con il leveraggio inseribile nelle posizioni da sicura a semi-automatico fino al fuoco completamente automatico come ad esempio avviene nell'M16.

sicura f sing

femminile di sicuro

Sostantivo

sicura f sing

(armi) meccanismo di bloccaggio atto ad evitare un colpo accidentale

Sillabazione

si | cù | ra

Pronuncia

IPA: /si'kura/

Etimologia / Derivazione

vedi sicuro

Sinonimi

serena, tranquilla, quieta

priva di pericoli, difesa, protetta, riparata, tutelata, salvaguardata, incolume, prudente, cauta

certa, indubbia, indubitabile, indiscutibile, data per vera, garantita, confermata, assicurata, accertata, assodata, verificata

(di persona) fidata, fiduciosa, convinta, corretta, fedele, leale, seria, affidabile, onesta, devota

fidata, fiduciosa, convinta, corretta, fedele, leale, seria, affidabile, onesta, devota brava, abile, capace, esperta, pratica, competente, perita, destra

decisa, determinata, risoluta, energica, efficiente, sbrigativa, autoritaria, perentoria, volitiva, impavida

Contrari