Va tolta prima di sparare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Va tolta prima di sparare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SICURA

Significato/Curiosita : Va tolta prima di sparare

Quindici anni prima la figlia di angelique tradiva dunham con il prete charles dean, è da anni che è scomparsa e molti sospettano che si sia tolta la vita.... Separati per la sicura e per la selezione della modalità (come ad esempio nel fucile mitragliatore thompson) o possono avere la sicura integrata con il... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 3 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Va tolta prima di sparare : tolta; prima; sparare; tolta dalla circolazione; tolta da qui e messa là; Innesca la bomba a mano una volta tolta la sicura; Distolta , allontanata; tolta con forza, portata via di mano; Si ridesta in prima vera; prima e terza di Roquefort; Un aggettivo prima di signore o collega; Gravava sulle fatture prima dell Iva; Stanno oltre la prima linea; L ha chi è pronto a sparare ; Fa sparare nuovamente lo starter; Vanno in riserva a sparare ; Vanno a sparare in riserva; Fessure da cui sparare ;

Cerca altre Definizioni