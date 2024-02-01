Tipo di pistola automatica

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Tipo di pistola automatica' è 'Browning'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BROWNING

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tipo di pistola automatica" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tipo di pistola automatica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Browning? La Browning rappresenta un celebre esempio di pistola automatica, conosciuta per la sua affidabilità e precisione. Questa arma, sviluppata inizio XX secolo, ha rivoluzionato il concetto di fuoco automatico, offrendo efficacia sia in ambito militare che civile. La sua struttura compatta e il meccanismo di funzionamento avanzato la rendono una delle pistole più apprezzate e diffuse nel mondo. La Browning si distingue per la capacità di sparare singoli colpi o raffiche rapide, garantendo prestazioni elevate in diverse situazioni.

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Tipo di pistola automatica nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Browning

Quando la definizione "Tipo di pistola automatica" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tipo di pistola automatica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Browning:

B Bologna R Roma O Otranto W Washington N Napoli I Imola N Napoli G Genova

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tipo di pistola automatica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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