Il cereale da polenta
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il cereale da polenta' è 'Mais'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MAIS
La risposta Mais è presente anche nel Dizionario Cruciverba, con schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Mais? Il mais è un cereale molto diffuso, originario delle Americhe, che si utilizza in numerose preparazioni culinarie. La sua presenza nelle cucine di tutto il mondo è fondamentale, specialmente nella realizzazione della polenta, piatto tradizionale italiano. Questo cereale si distingue per il suo colore giallo brillante e il suo sapore dolce e delicato. La sua versatilità e il suo valore nutrizionale lo rendono un alimento molto apprezzato, capace di adattarsi a molte ricette e tradizioni.
Il cereale da polenta nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Mais
Per risolvere la definizione "Il cereale da polenta", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mais'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Il cereale da polenta
- Risposta: MAIS
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: M___
- Inizia con: M
- Finisce con: S
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Mais' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Il cereale da polenta". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
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