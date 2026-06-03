Può diventare pop corn

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Può diventare pop corn' è 'Mais'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

M A I S

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Può diventare pop corn

Può diventare pop corn Risposta: MAIS

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Vocali: 2

2 Consonanti: 2

2 Parole: 1

1 Difficoltà: facile

facile Schema utile: M I S

Inizia con: M

M Finisce con: S

Perchè la soluzione è Mais? Il mais è un cereale versatile che, con il calore, si trasforma in popcorn. Quando i chicchi si scaldano, l’umidità interna crea pressione fino a farli scoppiare, regalando uno snack croccante e gustoso. Un modo semplice per gustare qualcosa di sfizioso e leggero. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Può diventare pop corn: risposta da 4 lettere

Quando la definizione "Può diventare pop corn" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Mais. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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