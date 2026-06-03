Può diventare pop corn

Angelo Caputo | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Può diventare pop corn' è 'Mais'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

MAIS

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Può diventare pop corn
  • Risposta: MAIS
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    MIS
  • Inizia con: M
  • Finisce con: S

Perchè la soluzione è Mais? Il mais è un cereale versatile che, con il calore, si trasforma in popcorn. Quando i chicchi si scaldano, l’umidità interna crea pressione fino a farli scoppiare, regalando uno snack croccante e gustoso. Un modo semplice per gustare qualcosa di sfizioso e leggero. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Può diventare pop corn: risposta da 4 lettere

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