Cereale da polenta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cereale da polenta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : MAIS

Significato/Curiosita : Cereale da polenta

Piuttosto diffuso. la polenta è tradizionalmente cucinata anche nelle zone di montagna di umbria e marche, abruzzo, lazio e molise. il cereale di base più usato... Piuttosto diffuso. laè tradizionalmente cucinata anche nelle zone di montagna di umbria e marche, abruzzo, lazio e molise. ildi base più usato... Il mais (Zea mays L., 1753 ), anche chiamato granturco o granoturco, è una pianta erbacea annuale della famiglia delle graminacee, tribù delle Maydeae: addomesticato dalle popolazioni indigene in Messico centrale in tempi preistorici circa 10.000 anni fa, è uno dei più importanti cereali, largamente coltivato sia nelle regioni tropicali sia in quelle temperate, in quest'ultimo caso a ciclo primavera-estate. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 19 ottobre 2023

