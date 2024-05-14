Vale anche egli
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Vale anche egli' è 'Esso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Vale anche egli
- Risposta: ESSO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: ESO
- Inizia con: E
- Finisce con: O
Perchè la soluzione è Esso? Quando si parla di qualcuno, si può usare anche il pronome personale che indica lui, come ESSO. Questa scelta permette di evitare ripetizioni e rendere il discorso più fluido, mantenendo comunque chiaro di chi si sta parlando senza complicazioni. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Vale anche egli: risposta da 4 lettere
La definizione "Vale anche egli" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Esso. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.