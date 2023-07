Lui nell insegna di molti distributori di benzina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lui nell insegna di molti distributori di benzina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ESSO

Significato/Curiosità : Lui nell insegna di molti distributori di benzina

La benzina è un combustibile liquido utilizzato principalmente come carburante per i motori a combustione interna. Essa deriva dal petrolio grezzo attraverso un processo di raffinazione. La sua composizione varia, ma generalmente è costituita da idrocarburi alifatici di catena corta e media. La benzina è ampiamente utilizzata in veicoli a motore, come automobili, motocicli e camion, poiché brucia facilmente e produce energia sufficiente per alimentare i motori. Tuttavia, il crescente interesse per l'ambiente e le preoccupazioni riguardo alle emissioni di gas serra stanno spingendo verso lo sviluppo di alternative più sostenibili, come veicoli elettrici e biocarburanti.

