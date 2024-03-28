Si frequentano da ragazzi

SOLUZIONE: SCUOLE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si frequentano da ragazzi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si frequentano da ragazzi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Scuole? Le scuole rappresentano il luogo in cui i giovani trascorrono molte ore della giornata, condividendo esperienze e conoscenze. È in questi ambienti che si sviluppano le relazioni sociali e si apprendono le nozioni fondamentali per il futuro. I ragazzi, durante il loro percorso scolastico, crescono e si preparano ad affrontare le sfide della vita adulta. La loro frequentazione quotidiana crea un legame speciale con il luogo in cui imparano e si formano come individui.

Se la definizione "Si frequentano da ragazzi" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si frequentano da ragazzi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Scuole:

S Savona C Como U Udine O Otranto L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si frequentano da ragazzi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

