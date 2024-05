Polvere di ferro

Sostantivo

Curiosità su: La limatura dei denti è una modificazione corporale che prevede interventi sui denti, nella maggior parte dei casi sugli incisivi o sui canini, atti a rimodellarne la forma, rendendoli, a seconda dei casi, più acuminati o del tutto abrasi. Si tratta di una pratica propria di molte culture in tutto il globo, che la adottano a volte solamente come vezzo estetico ma a volte, anche, come vero e proprio rito di passaggio. Nel tempo il numero delle tribù che praticano la limatura dei denti è molto diminuito, soprattutto dopo che tali popolazioni sono venute a contatto con il cosiddetto mondo civilizzato e, oggi, tale pratica è limitata solo ad alcuni gruppi in Africa centrale ed in Indonesia. Al di fuori di un contesto tribale, la limatura dei denti è un'operazione odontoiatrica volta a correggere alcuni inestetismi od a preparare i denti per ulteriori trattamenti e che, quindi, coinvolge solo pochi decimi di millimetro dello strato di smalto.

limatura f sing (pl.: limature)

azione del limare il ferro fu reso liscio tramite una accurata limatura lavorazione meccanica per asportazione di truciolo tramite lima l'insieme dei frammenti polverizzati di metallo (o di altro materiale) che si producono limando limatura di ferro

il banco di lavoro era cosparso di limatura

Sillabazione

li | ma | tù | ra

Pronuncia

IPA: /lima'tura/

Etimologia / Derivazione

deriva dal latino tardo limatura, propriamente femminile del participio futuro del verbo limo, "limare"