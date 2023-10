Riduce in polvere il ferro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riduce in polvere il ferro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LIMA

Significato/Curiosita : Riduce in polvere il ferro

Ferrico se combinato con alluminio in polvere forma una miscela incendiaria ed esplosiva nota come termite. l'alluminio riduce l'ossido con una reazione violenta... Utensili Lima – attrezzo manuale atto alla levigazione ed allo smussamento Astronomia 10867 Lima – asteroide del sistema solare Aziende Lima – azienda specializzata in fermodellismo e, precedentemente, nella costruzione di treni

– azienda specializzata in fermodellismo e, precedentemente, nella costruzione di treni Lima Locomotive Works – costruttore ferroviario statunitense di locomotive a vapore Botanica Lima – agrume della famiglia delle Rutaceae Geografia Argentina Lima – città del Partido di Zárate Italia Lima – fiume dell'Appennino tosco-emiliano, affluente del Serchio Paraguay Lima – centro abitato del dipartimento di San Pedro Perù Lima – città capitale dell'omonima provincia e del Paese

– città capitale dell'omonima provincia e del Paese Regione di Lima – regione del centro-ovest Portogallo e Spagna Lima – fiume che scorre in Spagna e in Portogallo Stati Uniti d'America Lima – villaggio della contea di Adams, Illinois

– villaggio della contea di Adams, Illinois Lima – città della contea di Beaverhead, Montana

– città della contea di Beaverhead, Montana Lima – città della contea di Livingston, New York Lima – villaggio della contea di Livingston, New York

– città della contea di Livingston, New York Lima – capoluogo della contea di Allen, Ohio

– capoluogo della contea di Allen, Ohio Lima – città della contea di Seminole, Oklahoma

– città della contea di Seminole, Oklahoma Lima – census-designated place della contea di Delaware, Pennsylvania

– della contea di Delaware, Pennsylvania Lima – città della contea di Grant, Wisconsin

– città della contea di Grant, Wisconsin Lima – città della contea di Pepin, Wisconsin

– città della contea di Pepin, Wisconsin Lima – città della contea di Rock, Wisconsin

– città della contea di Rock, Wisconsin Lima – città della contea di Sheboygan, Wisconsin Svezia Lima – area urbana della contea di Dalarna Zambia Lima – comune nel distretto di Lusaka Persone Adriana Lima – modella brasiliana

– modella brasiliana Alceu Amoroso Lima – critico letterario, scrittore e giornalista brasiliano

– critico letterario, scrittore e giornalista brasiliano Antônio Lima dos Santos – calciatore brasiliano

– calciatore brasiliano Brian Lima – ex rugbista a 15 samoano

– ex rugbista a 15 samoano Carlos Lima – calciatore capoverdiano

– calciatore capoverdiano Durval de Lima Junior – cantante, attore e musicista brasiliano (vedi anche Sandy & Junior)

– cantante, attore e musicista brasiliano Eduardo Jorge de Lima – calciatore brasiliano

– calciatore brasiliano Elon Lages Lima – matematico brasiliano

– matematico brasiliano Fabiano Lima Rodrigues noto come Fabiano – calciatore brasiliano

noto come – calciatore brasiliano Felipe Lima – nuotatore brasiliano

– nuotatore brasiliano Francisco Govinho Lima – calciatore brasiliano

– calciatore brasiliano Gabriel Lima – giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano

– giocatore di calcio a 5 brasiliano naturalizzato italiano Ildefonso Lima – calciatore andorrano del AC Bellinzona

– calciatore andorrano del AC Bellinzona José Lezama Lima – scrittore cubano

– scrittore cubano Josimar Lima – calciatore capoverdiano

– calciatore capoverdiano Mailson Lima – calciatore capoverdiano

– calciatore capoverdiano Marina Lima – cantautrice brasiliana

– cantautrice brasiliana Pilar Lima – politica spagnola

– politica spagnola Rodrigo José Lima dos Santos – calciatore brasiliano

– calciatore brasiliano Ronaldo Luis Nazário de Lima noto come Ronaldo – ex calciatore brasiliano

noto come – ex calciatore brasiliano Salvo Lima – uomo politico italiano

– uomo politico italiano Sandy Leah Lima nota come Sandy – cantante e attrice brasiliana

nota come – cantante e attrice brasiliana Walter Lima Jr. – regista e sceneggiatore cinematografico brasiliano

– regista e sceneggiatore cinematografico brasiliano Willian Lanes de Lima – calciatore brasiliano Trasporti Lima – stazione della metropolitana di Buenos Aires

– stazione della metropolitana di Buenos Aires Lima – stazione della metropolitana di Milano Altro Lima – L nell'Alfabeto fonetico NATO Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Lima» Ferrico se combinato con alluminioforma una miscela incendiaria ed esplosiva nota come termite. l'alluminiol'ossido con una reazione violenta... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 20 ottobre 2023

