La Soluzione ♚ Gruppo montuoso dell Europa centrale La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SUDETI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Gruppo montuoso dell Europa centrale. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Gruppo montuoso dell europa centrale: I Sudeti (in tedesco: Sudeten; in ceco: Krkonošsko-jesenická subprovincie o Sudety; in polacco: Sudety) sono un sistema montuoso al confine tra la Germania (Sassonia), la Polonia (Slesia) e la Repubblica Ceca (Boemia, Moravia e Slesia). Poiché il nome, nel periodo compreso fra le due guerre mondiali, designò con un buon grado di approssimazione l'intera area tedescofona all'interno di Boemia e Moravia, con questa denominazione si definiscono talvolta le popolazioni tedesche ivi insediate fino alla seconda guerra mondiale (Sudetendeutsche o Tedeschi dei Sudeti). La catena dei Sudeti comprende in particolare i Monti dei Giganti (in tedesco: Riesengebirge, in ceco: Krkonoše, in polacco: Karkonosze), i quali raggiungono un'altezza di 1602 m s.l.m. con il monte Snežka. I Sudeti rappresentano la parte più elevata dell'imponente Massiccio Boemo. I Sudeti sono un importante spartiacque tra il bacino dell'Elba, dell'Oder e della Morava, fiumi che confluiscono rispettivamente nel Mare del Nord, nel Mar Baltico e, dopo l'immissione nel Danubio nei pressi di Bratislava, nel Mar Nero.

Altre Definizioni con sudeti; gruppo; montuoso; europa; centrale;