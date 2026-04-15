Il punto di maggior vicinanza tra Europa e Africa

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La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Il punto di maggior vicinanza tra Europa e Africa' è 'Stretto Di Gibilterra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: STRETTO DI GIBILTERRA

Perché la soluzione è Stretto Di Gibilterra? Lo stretto di Gibilterra rappresenta il punto di maggior vicinanza tra Europa e Africa, collegando il Mar Mediterraneo con l'Oceano Atlantico. Questa strettoia, situata tra la penisola iberica e il nord Africa, è di grande importanza strategica e geografica, poiché permette il passaggio di navi e rotte commerciali tra i due continenti. La sua posizione unica ha influenzato le relazioni storiche e culturali tra le popolazioni europee e africane. La sua conformazione naturale lo rende un punto di passaggio imprescindibile.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il punto di maggior vicinanza tra Europa e Africa". La risposta di 19 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Il punto di maggior vicinanza tra Europa e Africa nei cruciverba: la soluzione di 19 lettere è Stretto Di Gibilterra

La soluzione associata alla definizione "Il punto di maggior vicinanza tra Europa e Africa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il punto di maggior vicinanza tra Europa e Africa" conferma che la soluzione 'Stretto Di Gibilterra' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 19 lettere della soluzione Stretto Di Gibilterra

S Savona T Torino R Roma E Empoli T Torino T Torino O Otranto D Domodossola I Imola G Genova I Imola B Bologna I Imola L Livorno T Torino E Empoli R Roma R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il punto di maggior vicinanza tra Europa e Africa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stretto Di Gibilterra' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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