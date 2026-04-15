Il punto di maggior vicinanza tra Europa e Africa
La soluzione di 19 lettere per la definizione 'Il punto di maggior vicinanza tra Europa e Africa' è 'Stretto Di Gibilterra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: STRETTO DI GIBILTERRA
Perché la soluzione è Stretto Di Gibilterra? Lo stretto di Gibilterra rappresenta il punto di maggior vicinanza tra Europa e Africa, collegando il Mar Mediterraneo con l'Oceano Atlantico. Questa strettoia, situata tra la penisola iberica e il nord Africa, è di grande importanza strategica e geografica, poiché permette il passaggio di navi e rotte commerciali tra i due continenti. La sua posizione unica ha influenzato le relazioni storiche e culturali tra le popolazioni europee e africane. La sua conformazione naturale lo rende un punto di passaggio imprescindibile.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il punto di maggior vicinanza tra Europa e Africa". La risposta di 19 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Il punto di maggior vicinanza tra Europa e Africa nei cruciverba: la soluzione di 19 lettere è Stretto Di Gibilterra
La soluzione associata alla definizione "Il punto di maggior vicinanza tra Europa e Africa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il punto di maggior vicinanza tra Europa e Africa" conferma che la soluzione 'Stretto Di Gibilterra' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 19 lettere della soluzione Stretto Di Gibilterra
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il punto di maggior vicinanza tra Europa e Africa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Stretto Di Gibilterra' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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