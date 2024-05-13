Si scava con le zampe

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Si scava con le zampe' è 'Tana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TANA

Perché la soluzione è Tana? La parola TANA si riferisce a un rifugio scavato con le zampe, utilizzato da molti animali come coniglio, talpa o volpe. Questo spazio sotterraneo permette loro di nascondersi dai predatori e di ripararsi dalle intemperie. La TANA rappresenta un ambiente sicuro e confortevole, un luogo di riposo e protezione. È un rifugio che garantisce la sopravvivenza degli animali, offrendo loro un ancoraggio naturale nel loro habitat.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si scava con le zampe". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Si scava con le zampe nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Tana

Questa pagina è dedicata alla definizione "Si scava con le zampe" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si scava con le zampe" conferma che la soluzione 'Tana' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tana

T Torino A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si scava con le zampe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Tana' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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