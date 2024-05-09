Vi si può adottare un amico a quattro zampe

SOLUZIONE: CANILE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Vi si può adottare un amico a quattro zampe" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si può adottare un amico a quattro zampe". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Canile? Un luogo dove si possono trovare e accogliere animali domestici che cercano una famiglia affettuosa. È uno spazio dedicato alla cura e alla tutela di cani e gatti abbandonati, offrendo loro un ambiente sicuro in attesa di essere adottati. Le strutture si impegnano a garantire il benessere degli animali, facilitando il loro inserimento in nuovi contesti familiari. Qui, molte persone trovano un compagno fedele che può riempire le proprie giornate di gioia e affetto.

La definizione "Vi si può adottare un amico a quattro zampe" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si può adottare un amico a quattro zampe" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Canile:

C Como A Ancona N Napoli I Imola L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si può adottare un amico a quattro zampe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

