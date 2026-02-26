Il rifugio in cui scompare la volpe

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Il rifugio in cui scompare la volpe' è 'Tana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il rifugio in cui scompare la volpe" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il rifugio in cui scompare la volpe". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Tana? Una tana è un rifugio sotterraneo o nascosto dove la volpe si sente al sicuro dai predatori e può riposare o partorire i suoi cuccioli. Questi rifugi sono spesso nascosti tra le radici degli alberi, tra le pietre o sotto il terreno, offrendo un ambiente protetto e discreto. La capienza di una tana varia a seconda dell'animale, ma rappresenta sempre un luogo di sicurezza e di privacy. La natura ha creato spazi ideali per la sopravvivenza di molte specie.

Se la definizione "Il rifugio in cui scompare la volpe" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il rifugio in cui scompare la volpe" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tana:

T Torino A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il rifugio in cui scompare la volpe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

