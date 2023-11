La definizione e la soluzione di: Sotto di esse si scava alla ricerca di sopravvissuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Sotto di esse si scava alla ricerca di sopravvissuti

Le absidi del duomo cittadino distrutto. messina il lungomare. si scava alla ricerca dei corpi. messina messina dopo il terremoto. reggio calabria resti... Macerie prime è un fumetto di Zerocalcare. L'opera si articola in due volumi: il primo è uscito a fine novembre 2017, il secondo è uscito il 7 maggio ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Il magazzino sotto coperta; Scorre sotto la Torre Eiffel; Il classico film con Dan Aykroyd e Eddie Murphy trasmesso sotto Natale; Una statua femminile posta sotto l architrave; I velisti virano attorno a esse ; La esse greca; Con esse si accompagnano le danzatrici spagnole; Con esse vanno presi certi individui; L intemperante scava la propria; Se la scava l intemperante; Un verme che scava cunicoli sotto terra; La scava la talpa; Partecipano alla mattanza; Manda segnali alla centralina dell alla rme; La battaglia alla quale prese parte Dante; Disponibilità alla convivenza; Si digitano usando i motori di ricerca ; Sofisticati strumenti utilizzati per la ricerca nella fisica delle particelle; La si fruga alla ricerca di spiccioli; Principio di ricerca ; I sopravvissuti alle guerre;

Cerca altre Definizioni