Ha le zampe e non si stanca mai della tintarella nei cruciverba: la soluzione è Lucertola

Home / Soluzioni Cruciverba / Ha le zampe e non si stanca mai della tintarella

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ha le zampe e non si stanca mai della tintarella' è 'Lucertola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LUCERTOLA

Curiosità e Significato di Lucertola

La parola Lucertola è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Lucertola.

Perché la soluzione è Lucertola? La lucertola è un rettile agile e svelto, famosa per le sue zampe snelle e la capacità di scaldarsi al sole senza stancarsi mai. Vive spesso sui muri e nelle zone calde, sfruttando il calore per mantenersi attiva. La sua abilità nel prendere il sole e muoversi rapidamente l’ha resa simbolo di agilità e resistenza, rendendola un animale affascinante e molto diffuso nel nostro territorio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quando ha la barba non si fa mai vedereUn amico non ce l ha mai un amica sìLo ha colorito chi si esprime con vivacitàSi ha con entrambi i pugili squalificatiLo si toglie a chi ci ha offeso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lucertola

Se "Ha le zampe e non si stanca mai della tintarella" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

U Udine

C Como

E Empoli

R Roma

T Torino

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T A I N M C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MANTICE" MANTICE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.