La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Un rilievo sulla carreggiata' è 'Cordolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORDOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un rilievo sulla carreggiata" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un rilievo sulla carreggiata". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Cordolo? Il cordolo è una struttura che si trova lungo i bordi delle strade o delle piazze, creando un rilievo sulla carreggiata. Serve a delimitare le aree pedonali o a proteggere i veicoli, impedendo loro di uscire dal percorso stabilito. Questa barriera contribuisce alla sicurezza e all'organizzazione del traffico, facilitando la circolazione e prevenendo incidenti.

Quando la definizione "Un rilievo sulla carreggiata" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un rilievo sulla carreggiata" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cordolo:

C Como O Otranto R Roma D Domodossola O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un rilievo sulla carreggiata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

