La eminenza rilievo muscolare della palma della mano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La eminenza rilievo muscolare della palma della mano.

TENAR

La eminenza rilievo muscolare della palma della mano

Due rilievi muscolari detti eminenza tenar, posto alla base del pollice, ed eminenza ipotenar, posto alla base del mignolo. il dorso della mano invece... L'eminenza tenar o tenare è il rilievo carnoso posto alla base del pollice sulla faccia palmare della mano. La cute sovrastante questa regione è l'area che si viene a stimolare quando si tenta di suscitare un riflesso palmo-mentoniero. Il termine deriva dal greco: θέναρ (thenar), che significa "palmo della mano".

