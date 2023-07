La copia in rilievo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La copia in rilievo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : CALCO

Significato/Curiosità : La copia in rilievo

Il calco, noto anche come copia in rilievo, è una tecnica utilizzata per ottenere una riproduzione tridimensionale di una superficie o di un oggetto. Per realizzare un calco, si applica un materiale, come gesso o argilla, direttamente sulla superficie dell'oggetto da copiare. Il materiale viene lasciato asciugare o indurire, e poi viene rimosso, rivelando una replica in rilievo dell'originale. Questa tecnica è stata impiegata fin dall'antichità per preservare reperti archeologici, opere d'arte e manufatti di vario genere. I calchi hanno fornito una preziosa fonte di documentazione e studio per scienziati, artisti e storici, consentendo la conservazione e la diffusione dell'eredità culturale e storica dell'umanità.

