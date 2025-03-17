Delimita una corsia preferenziale

SOLUZIONE: CORDOLO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Delimita una corsia preferenziale" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Delimita una corsia preferenziale". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Cordolo? Un cordolo è una barriera che segna chiaramente i confini di una corsia preferenziale, garantendo che i veicoli rispettino le aree riservate al fine di migliorare la sicurezza e il flusso del traffico. Serve a evitare sbandamenti e a mantenere l'ordine su strade e carreggiate, facilitando il rispetto delle priorità di passaggio. La sua presenza aiuta a ridurre i incidenti e a tutelare pedoni e ciclisti.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Delimita una corsia preferenziale" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Delimita una corsia preferenziale" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cordolo:

C Como O Otranto R Roma D Domodossola O Otranto L Livorno O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Delimita una corsia preferenziale" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

