La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Bordo della strada nei circuiti automobilistici' è 'Cordolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORDOLO

Vuoi sapere di più su Cordolo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Cordolo.

Perché la soluzione è Cordolo? Il cordolo è il bordo di protezione che delimita la carreggiata dei circuiti automobilistici, spesso realizzato in cemento o asfalto. Serve a segnalare i limiti della pista e a garantire sicurezza e stabilità ai veicoli in corsa. È un elemento fondamentale per mantenere l’ordine durante le gare, aiutando i piloti a non uscire dalla traiettoria ideale e a evitare incidenti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Delimita una corsia preferenzialePuò delimitare la corsia preferenzialeUn rilievo sulla carreggiataStrada lateraleUna pietra posta sul ciglio della stradaStrada spettacolare

C Como

O Otranto

R Roma

D Domodossola

O Otranto

L Livorno

O Otranto

