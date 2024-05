Il prezzo della corsa in taxi

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Sostantivo

Curiosità su: La tariffa è il prezzo di un servizio fissato da un'autorità, ente o imprese pubbliche, oppure da categorie professionali o da contratti collettivi. Possono essere di vario tipo: Alcuni esempi potrebbero essere: Tariffa doganale Tariffa ferroviaria Tariffa di igiene ambientale Tariffa telefonica Più, in generale si usa il termine tariffa nel mondo delle imprese del terziario e dei liberi professionisti per quantificare il valore economico (prezzo) di attività, opere o prodotti immateriali ovvero i servizi. Invece prezzo è il corrispondente di tariffa da utilizzarsi per prodotti e opere materiali.

tariffa ( approfondimento) f (pl.: tariffe)

(diritto) (economia) (commercio) (finanza) prezzo di un bene o servizio fissato da un'autorità, ente o imprese pubbliche, oppure da categorie professionali o da contratti collettivi

Voce verbale

terza persona singolare dell'indicativo presente di tariffare seconda persona singolare dell'imperativo presente di tariffare

Sillabazione

ta | rìf | fa

Pronuncia

IPA: /ta'riffa/

Etimologia / Derivazione

dall’arabo tarifa cioè "notificazione, informazione"

Sinonimi

prezzo, calmiere, costo, spesa, quota, imposta, compenso, onorario

(per estensione) elenco dei prezzi, tariffario, prezzario, listino, catalogo, tabella

Parole derivate