I metri di una gara di corsa

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'I metri di una gara di corsa' è 'Diecimila'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIECIMILA

Perché la soluzione è Diecimila? DIECIMILA rappresenta una somma di metri che indica la distanza di una gara di corsa, spesso considerata lunga e impegnativa. Questa cifra evidenzia la resistenza e la capacità degli atleti di mantenere un ritmo costante per un tempo prolungato. La gara si svolge su un percorso di diecimila metri, richiedendo preparazione fisica e mentale. La lunghezza di questa corsa la rende una delle prove più apprezzate nelle competizioni di atletica.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I metri di una gara di corsa". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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I metri di una gara di corsa nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Diecimila

Quando la definizione "I metri di una gara di corsa" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I metri di una gara di corsa" conferma che la soluzione 'Diecimila' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Diecimila

D Domodossola I Imola E Empoli C Como I Imola M Milano I Imola L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I metri di una gara di corsa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Diecimila' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: I metri della più lunga corsa di atletica in pistaLa loro storica ritirata è raccontata nell Anabasi di SenofonteSi scrive con quattro zeriCaratterizzano una gara di corsa su 110 metriLa gara di corsa a squadreVinse Atalanta nella gara di corsaI metri della corsa siepi in atleticaI metri di una corsa siepi