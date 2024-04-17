Si commette prendendo la borsa e la corsa

Home / Soluzioni Cruciverba / Si commette prendendo la borsa e la corsa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Si commette prendendo la borsa e la corsa' è 'Scippo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCIPPO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si commette prendendo la borsa e la corsa" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si commette prendendo la borsa e la corsa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Scippo? Il termine si riferisce a un'azione improvvisa e furtiva, spesso compiuta per sottrarre un oggetto di valore, come una borsa, in modo rapido. È un atto che coinvolge un gesto repentino e deciso, che si svolge di nascosto o in modo spregiudicato. Questa condotta può avvenire in luoghi affollati o pubblici e richiede prontezza e astuzia da parte di chi la mette in atto. La parola indica un comportamento illecito e spesso associato a rischi elevati per chi lo compie.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Si commette prendendo la borsa e la corsa nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Scippo

La soluzione associata alla definizione "Si commette prendendo la borsa e la corsa" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si commette prendendo la borsa e la corsa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Scippo:

S Savona C Como I Imola P Padova P Padova O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si commette prendendo la borsa e la corsa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Borseggio con strappoAtto criminale effettuato anche con una mano solaIl reato del borseggiatoreSi combatte prendendo farmaci vasocostrittoriSi lancia su un azienda in BorsaSi commette discutendo i dogmi della ChiesaSi compila a Borsa chiusaGare di corsa che si svolgono sulla distanza di circa 20 km