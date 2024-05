Un villaggio in cui tutto è a buon prezzo

Inglese

Sostantivo

Curiosità su: L'outlet può essere un singolo negozio (spaccio aziendale o commerciale) o un centro commerciale specializzato nella vendita al dettaglio di prodotti di marche famose o meno, invenduti o usciti dal catalogo più recente del produttore e nella vendita di prodotti di marche ben precise. Comunque negli ultimi anni, data la continua crescita di domanda di prodotti outlet, alcune produzioni vengono espressamente dedicate a questo canale di distribuzione commerciale. Il prodotto, prevalentemente di marchi prestigiosi o di qualità o, in particolare per la moda, di celebri firme, viene destinato ai negozi dell'outlet e messo in vendita a prezzi inferiori. In questo modo il produttore può cedere i prodotti invenduti o difettosi e il consumatore può acquistare beni di vario genere (capi d'abbigliamento o scarpe, oggetti di design o alimentari, articoli sportivi, mobili, accessori ecc.) ideati da marchi famosi ottenendo uno sconto rilevante sul prezzo originale.

outlet

presa di corrente sbocco scarico sfogo punto di vendita

Sostantivo

outlet m sing

(forestierismo) (economia) (commercio) (abbigliamento) negozio specializzato nella vendita di prodotti di marca usciti fuori produzione, in particolare capi d'abbigliamento

Sillabazione

lemma non sillababile

Etimologia / Derivazione

voce inglese, letteralmente "punto di vendita"