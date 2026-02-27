Tre carte uguali del pokerista

SOLUZIONE: TRIS

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Tre carte uguali del pokerista" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tre carte uguali del pokerista". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Tris? Nel gioco del poker, quando un giocatore ottiene tre carte dello stesso valore, si dice che ha realizzato una combinazione particolare. Questa mano rappresenta una delle possibilità più forti e spesso può determinare la vittoria finale. La presenza di tre carte identiche distingue questa combinazione da altre, come coppie o sequenze. La sua importanza risiede nel fatto che può superare molte altre combinazioni, rendendola molto ambita tra i giocatori. La strategia può cambiare molto a seconda di questa combinazione.

Per risolvere la definizione "Tre carte uguali del pokerista", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tre carte uguali del pokerista" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Tris:

T Torino R Roma I Imola S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tre carte uguali del pokerista" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

