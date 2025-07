Batte la doppia coppia nei cruciverba: la soluzione è Tris

Home / Soluzioni Cruciverba / Batte la doppia coppia

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Batte la doppia coppia' è 'Tris'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRIS

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 4 lettere Tris: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tris? La parola tris indica una combinazione di tre elementi uguali, come tre carte di valore simile nel gioco delle carte o tre pezzi dello stesso tipo in altri contesti. È spesso associata a vittorie o combinazioni vincenti e rappresenta un modo semplice ma efficace per descrivere tre oggetti o simboli uguali. In breve, il tris è sinonimo di tripletta vincente in molti giochi e situazioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Nel poker batte la doppia coppiaLo si batte in segno di pentimentoChi vi sale si batteLa coppia in tombolaUna delle due metà d una coppia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Hai trovato la definizione "Batte la doppia coppia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

R Roma

I Imola

S Savona

G E L R L E A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALLEGARE" ALLEGARE

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.