La leggera imbarcazione dei pellirosse nei cruciverba: la soluzione è Canoa
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La leggera imbarcazione dei pellirosse' è 'Canoa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
CANOA
Curiosità e Significato di Canoa
Non fermarti alla soluzione! Conosci Canoa più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Canoa.
Perché la soluzione è Canoa? Si tratta di un piccolo mezzo di trasporto utilizzato dai popoli indigeni delle Americhe, costruito tipicamente in legno o altro materiale leggero, progettato per navigare acque calme e fiumi. È uno strumento essenziale per spostarsi, pescare e vivere in armonia con l’ambiente naturale. È proprio questa imbarcazione che permette di attraversare le acque con facilità e agilità.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: L imbarcazione dei PellirosseLa leggera barchetta dei PellirosseUna leggera imbarcazioneUna leggera imbarcazione fluvialeAntica imbarcazione militare leggera
Come si scrive la soluzione Canoa
Hai davanti la definizione "La leggera imbarcazione dei pellirosse" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 5 lettere della soluzione Canoa:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
I D E G I T N E N
Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.