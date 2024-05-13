La leggera imbarcazione dei pellirosse nei cruciverba: la soluzione è Canoa

CANOA

Curiosità e Significato di Canoa

Perché la soluzione è Canoa? Si tratta di un piccolo mezzo di trasporto utilizzato dai popoli indigeni delle Americhe, costruito tipicamente in legno o altro materiale leggero, progettato per navigare acque calme e fiumi. È uno strumento essenziale per spostarsi, pescare e vivere in armonia con l’ambiente naturale. È proprio questa imbarcazione che permette di attraversare le acque con facilità e agilità.

Come si scrive la soluzione Canoa

Hai davanti la definizione "La leggera imbarcazione dei pellirosse" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

A Ancona

N Napoli

O Otranto

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I D E G I T N E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INDIGENTE" INDIGENTE

