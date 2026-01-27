La tenda utilizzata dai pellirosse

Home / Soluzioni Cruciverba / La tenda utilizzata dai pellirosse

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La tenda utilizzata dai pellirosse' è 'Tepee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TEPEE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La tenda utilizzata dai pellirosse" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La tenda utilizzata dai pellirosse". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Tepee? Una struttura conica utilizzata dalle tribù native del Nord America per vivere e ripararsi. È realizzata con un telaio di pali e coperta di pelli o tessuti, adattandosi alle esigenze di nomadi e guerrieri. Questo rifugio è simbolo di cultura e tradizione, rappresentando un modo di vivere in armonia con la natura. La forma compatta e facilmente trasportabile permette di spostarsi rapidamente seguendo le stagioni e le risorse disponibili.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La tenda utilizzata dai pellirosse nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Tepee

La soluzione associata alla definizione "La tenda utilizzata dai pellirosse" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La tenda utilizzata dai pellirosse" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tepee:

T Torino E Empoli P Padova E Empoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La tenda utilizzata dai pellirosse" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La tipica tenda dei SiouxLa tenda dei SiouxLa tipica tenda conica dei PellirosseLa tenda conica dei PellirosseLa tenda dei PellirosseLa tradizionale tenda conica dei PellirosseUna tenda da Pellirosse