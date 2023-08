Gli si oppone la difesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gli si oppone la difesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ATTACCO

Significato/Curiosita : Gli si oppone la difesa

Pensiero sviluppatasi soprattutto in riferimento alla chiesa cattolica, che si oppone al clericalismo, ossia all'ingerenza degli ecclesiastici e della loro... Contengono il titolo. attacco – in guerra, manovra di aggressione e/o avanzata, in opposizione alla difesa ed alla ritirata attacco – negli scacchi, apertura...