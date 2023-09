Consente di risentirsi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Consente di risentirsi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : REGISTRATORE

Significato/Curiosita : Consente di risentirsi

Più volte modo di risentirsi con suo zio che, pur essendo solamente l'erede al trono inglese, tendeva a non considerarlo come imperatore di germania, ma... Vedi anche le voci che iniziano con o contengono il titolo. registratore a filo – registratore in cui al posto del nastro magnetico classico si usava come...