Dà facoltà di agire in nome d altri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà facoltà di agire in nome d altri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DELEGA

Significato/Curiosità : Dà facoltà di agire in nome d altri

La delega è un processo attraverso il quale una persona affida a un'altra il potere di agire in suo nome o di assumersi delle responsabilità specifiche. La delega consente di distribuire il carico di lavoro o di affidare compiti specifici a individui con competenze adeguate, migliorando l'efficienza e la produttività di un team o di un'organizzazione. È un meccanismo importante per la gestione del tempo e delle risorse, consentendo a un leader di concentrarsi su compiti più critici o strategici. Tuttavia, è fondamentale comunicare chiaramente le aspettative e fornire le risorse necessarie per garantire una delega efficace. Una corretta delega può promuovere lo sviluppo di competenze e la fiducia dei membri del team.

Altre risposte alla domanda : Dà facoltà di agire in nome d altri : facoltà; agire; nome; altri; facoltà universitaria o rimedio per la salute; facoltà propria della mente; facoltà dell uomo di comunicare; Nella scuola italiana è materia facoltativa; Istituto con varie facoltà ; Rapido nell agire ; Irriflessive nell agire ; Induce ad agire ; Reagire come una molla; L agire con ipocrisia; Tipico nome norvegese; Studiano i fenome ni elettrici e magnetici; Il nome della Giorgi; Il nome di Nicholson; Il nome della Annunziata; Si fanno in quattro per gli altri ; Condurre l azienda con altri ; Il contratto d affitto con il quale si cedono ad altri alcuni vani d un appartamento; Scrive un libro con altri ; Grandi veicoli che ne trasportano altri ;

Cerca altre Definizioni