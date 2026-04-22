Consente di fare alti salti

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Consente di fare alti salti' è 'Asta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ASTA

Perché la soluzione è Asta? L'asta è uno strumento che permette di raggiungere altezze elevate grazie alla sua struttura lunga e sottile. È comunemente utilizzata in diverse discipline sportive come il salto in alto, dove il atleta si serve dell'asta per superare barriere verticali. La sua funzionalità si basa sulla capacità di piegarsi e di propulsione, consentendo di aumentare l'altezza raggiunta. La sua progettazione mira a combinare leggerezza e resistenza, rendendola uno strumento essenziale per gli atleti di salto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Consente di fare alti salti". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Consente di fare alti salti nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Asta

Quando la definizione "Consente di fare alti salti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Consente di fare alti salti" conferma che la soluzione 'Asta' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Asta

A Ancona S Savona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Consente di fare alti salti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Asta' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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